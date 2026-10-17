İsrail’in Gazze’deki Saldırılarında İki Filistinli Yaşamını Yitirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Bölgedeki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cumartesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırılarında iki Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, Gazze kentinin batısındaki Tuffah Mahallesi’nde bir Filistinli gencin İsrail insansız hava aracının (İHA) hedefi olduğunu ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini aktardı. Aynı bölgede düzenlenen saldırıda başka yaralıların da olduğu bildirildi.

Öte yandan, kentin kuzeybatısındaki Nasır Caddesi’nde de benzer bir saldırı gerçekleşti. Buradaki İHA saldırısında bir Filistinli daha hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, saldırı bölgesine sevk edilen yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını açıkladı.

Gazze Şeridi’nde süregelen saldırılar insani krizin derinleşmesine yol açarken, bölge genelinde can kayıpları artmaya devam ediyor.