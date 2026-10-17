Suudi Uçaklarından Saada’ya Dizi Hava Saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi rejimine ait savaş uçakları, cumartesi günü Yemen’in kuzeyinde yer alan Saada vilayetine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Yemen resmi haber ajansı Saba’ya konuşan yerel bir güvenlik kaynağı, savaş uçaklarının Saada genelinde birden fazla noktayı vurduğunu aktardı. Verilen bilgilere göre, saldırılardan ikisi Saada kentinin doğu kesimlerine yönelirken, altı hava saldırısı ise Sehar ilçesindeki hedeflere düzenlendi.

Aynı kaynak, Suudi jetlerinin günün erken saatlerinde vilayete bağlı Miran ilçesini de bombaladığını kaydetti. Saldırılar sonucu bölgedeki yerleşim yerlerinde ve altyapıda meydana gelen hasara ilişkin incelemeler sürerken, can kaybı ve yaralanmalara dair resmi makamlarca henüz ayrıntılı bir bilanço açıklanmadı.