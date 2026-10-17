İran’dan ABD’ye Net Mesaj: “Bombalarınızın Adının ve Büyüklüğünün Önemi Yok”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Mecid İbn Rıza, ABD’nin bölgedeki askeri varlığına ve tehditkar söylemlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Washington yönetimine doğrudan hitap eden İbn Rıza, İran’ın savunma kararlılığının sarsılamayacağını ifade etti.

İran’ın askeri hazırlığı ve caydırıcılık kapasitesine dikkat çeken Tuğgeneral İbn Rıza, ABD’ye seslenerek, “Bombalarınızın adlarının ve büyüklüklerinin önemi yok” ifadelerini kullandı. İbn Rıza, yabancı güçlerin gelişmiş mühimmat veya askeri teçhizatla bölge ülkelerine iradelerini dayatamayacağını kaydetti.

Tahran yönetiminin meşru müdafaa hakkını her koşulda koruyacağını belirten İranlı komutan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin her türlü saldırı girişimine anında ve kararlı bir şekilde karşılık vermeye tam teçhizatla hazır olduğunu vurguladı.