Yemen Ordusu Taiz’in Batısında Kontrolü Sağladı: Kent Merkezinde Çatışmalar Şiddetleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in stratejik kavşak noktalarından biri olan Taiz vilayetinde askeri hareketlilik yeni bir ivme kazandı. Yemen ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazar günü icra edilen operasyonlar neticesinde kentin batı kırsalında yer alan kritik mevkilerin ele geçirildiği ve bu bölgelerde güvenliğin sağlandığı ifade edildi.

Askeri kaynaklar, batı cephesinde kaydedilen bu ilerlemenin kentin merkezine giden lojistik hatlar ve stratejik hakimiyet açısından kritik bir kazanım olduğuna işaret ediyor. Sahadan gelen bilgiler, operasyonların sürdüğü esnada eş zamanlı olarak Taiz kent merkezindeki temas hatlarında da çatışmaların ve topçu atışlarının yoğunlaştığını aktarıyor.

Taiz, coğrafi konumu ve güney ile kuzey arasındaki bağlantıyı sağlaması nedeniyle Yemen savaşının başından bu yana en sıcak ve belirleyici cephe hatlarından birini teşkil ediyor. Ordunun batı kanadında kazandığı mevzilerin, merkezdeki çatışma dinamiklerini ve diğer güç unsurlarının savunma hatlarını doğrudan etkileyeceği öngörülüyor.

Bölgedeki yerel gözlemciler, kentin farklı akslarında eş zamanlı tırmanan gerilimin Taiz genelindeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğini ve tarafların saha kontrolünü pekiştirmek adına yeni karşı taarruzlara yönelebileceğini belirtiyor.