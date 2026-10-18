Aden’de Saldırı Dalgasının Ardından Kriz: Muharremi Suudi Arabistan’da Ortaya Çıktı, Başbakan ve Bakanların Akıbeti Belirsiz

Güvenlik kaynakları ve yerel basından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi’nin kilit üyelerinden biri olan Ebu Züra el-Muharremi, Aden’deki saldırıların ardından Suudi Arabistan’da görüldü. Muharremi’nin ani bir kararla Riyad’a intikal etmesi, başkentteki güvenlik zafiyeti ve koalisyon içi güç dengelerine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan saldırıların ardından en kritik gündem maddesi, yürütme organının üst düzey yetkililerinin akıbeti oldu. Aralarında Başbakan ve bazı kabine üyelerinin de bulunduğu üst düzey isimlerin nerede olduğuna ve mevcut güvenlik durumlarına dair şu ana kadar resmi ve tatmin edici bir açıklama yapılmış değil. Bu durum, Aden’deki idari yapıda derin bir otorite boşluğu endişesi yaratıyor.

Aden’de tansiyonun hızla yükseldiği ve güç odakları arasındaki güç mücadelesinin sahaya yansıdığı bir dönemde gerçekleşen bu gelişmeler, Güney Geçiş Konseyi ile Suudi destekli hükümet unsurları arasındaki kırılgan ortaklığın geleceğini de tehlikeye atıyor. Uzmanlar, lider kadronun akıbetine ilişkin belirsizliğin kentin genel kontrolünü ve siyasi dengeleri yeniden altüst edebileceği uyarısında bulunuyor.