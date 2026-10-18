Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in güneyindeki liman kenti Aden’de siyasi ve askerî kurumları sarsan güvenlik olaylarının ardından yönetim kademesinde ciddi bir belirsizlik hâkim. Kent merkezinde bulunan kritik askerî ve siyasi merkezlerin doğrudan hedef alındığı saldırıların sonrasında, hükümet cephesindeki üst düzey isimlerin durumu netlik kazanmaya başladı.
Aden’de Saldırı Dalgasının Ardından Kriz: Muharremi Suudi Arabistan’da Ortaya Çıktı, Başbakan ve Bakanların Akıbeti Belirsiz
18 Ekim 2026 - 16:48
News ID: 1879732
Yemen’in geçici başkenti Aden’de stratejik askerî ve siyasi merkezlerin hedef alınmasının ardından kriz derinleşti. Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Üyesi Ebu Züra el-Muharremi’nin Suudi Arabistan’da olduğu belirlenirken, hükümet kanadında başbakan ve bazı bakanların akıbetinin hâlâ bilinmediği bildirildi.
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