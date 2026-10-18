Yemen Lideri el-Husi’nin Şehit Yahya Sinvar’a Gönderdiği Mektup İlk Kez Yayımlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi tarafından, Hamas’ın Gazze’deki liderliğini yürütürken şehit düşen Yahya Sinvar’a hitaben kaleme alınan mektup gün yüzüne çıktı. Mektubun tam metni, bölgesel direniş cephesi içindeki eş güdümü ve saha dayanışmasını gözler önüne seren önemli ayrıntılar içeriyor.

Yayımlanan mektupta Seyyid el-Husi, Gazze’de İsrail işgaline karşı yürütülen direnişi överek, Filistin halkının sergilediği kararlılığı ve Hamas’ın askeri-siyasi duruşunu takdirle karşıladıklarını ifade etti. Yemen halkı ve ordusunun Filistin davasına verdiği desteğin sadece söylem düzeyinde kalmadığını, sahadaki askeri operasyonlarla da bunun kanıtlandığını belirten el-Husi, Gazze’ye yönelik abluka ve saldırılar son bulana kadar mücadeleden geri adım atılmayacağını vurguladı.

Mektupta ayrıca, Yahya Sinvar’ın liderliğindeki Gazze direnişinin işgalci güçler karşısında sahada oluşturduğu caydırıcılığa değinildi. İki lider arasındaki bu temasın, çatışmaların en yoğun yaşandığı kritik süreçte sahadaki askeri ve moral birlikteliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Uzmanlar ve siyasi analistler, söz konusu mektubun yayımlanmasını, Gazze ile Yemen hattındaki organik ve operasyonel bağların teyidi olarak değerlendiriyor. Belge, Yemen’in Kızıldeniz ve bölgesel düzeyde açtığı destek cephesinin sadece dönemsel bir tepki olmadığını, Filistin direnişiyle ortak stratejik hedefler doğrultusunda koordine edildiğini bir kez daha ortaya koyuyor.