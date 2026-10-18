İsrail’de Öğrencilerin Yüzde 29’u Göçü Düşünüyor: Her Üç Öğrenciden Biri Eğitimi Bırakma Eşiğinde

Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 29’u mezuniyet sonrasında İsrail dışında bir ülkeye göç etme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini belirtti. Bu oran, ülkenin yetişmiş insan gücü ve beyin göçü tehdidi açısından kritik bir alarm seviyesi olarak yorumlanıyor. Gençlerin ülkeyi terk etme eğiliminde; siyasi belirsizlik, sürekli hale gelen güvenlik krizleri ve ekonomik imkanların daralması en temel etkenler olarak öne çıkıyor.

Araştırmanın bir diğer çarpıcı verisi ise öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilme kapasitelerine dair oldu. Katılımcıların üçte biri (yaklaşık yüzde 33), artan geçim masrafları, yüksek kiralar ve savaş dönemi koşullarının yarattığı akademik zorluklar sebebiyle eğitim hayatlarına son vermeyi düşündüklerini kaydetti. Askeri seferberliklerin ve yedek askerlik görevlerinin de öğrencilerin akademik sürekliliğini ciddi biçimde aksattığı belirtiliyor.

Sosyologlar ve ekonomi uzmanları, İsrail gençliğindeki bu çözülmenin sadece eğitim sektörünü değil, uzun vadede ülkenin yüksek teknoloji ve araştırma-geliştirme omurgasını da doğrudan tehdit edeceği uyarısında bulunuyor. Öğrenci temsilcileri ise hükümete acil destek paketleri açıklama ve genç nüfusu ülkede tutacak somut sosyal güvenceler sunma çağrısında bulunuyor.