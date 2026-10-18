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Seçime 10 Gün Kala İsrail’de Haredi Krizi: Hahamların Destek Çağrısı ve Yeni Partinin Baraj İddiası

18 Ekim 2026 - 17:05
News ID: 1879737
Seçime 10 Gün Kala İsrail’de Haredi Krizi: Hahamların Destek Çağrısı ve Yeni Partinin Baraj İddiası

İsrail’de genel seçimlere 10 gün kala, Ultra-Ortodoks (Haredi) siyasetinde hareketlilik doruğa ulaştı. Geleneksel partiler Yahadut HaTora ve Şas için hahamlar ortak destek çağrısı yaparken, askerlik muafiyetini reddedip askerlik ve istihdamı savunan yeni Haredi partisinin seçim barajını aşacak desteğe ulaştığı öne sürüldü.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasetinin kilit aktörlerinden biri olan Haredi (Ultra-Ortodoks) toplumundaki siyasi bölünmeler ve ittifaklar, yaklaşan seçimlerin seyrini belirleyecek en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Sandık başına gitmeye 10 gün kala, ülkedeki köklü Haredi partileri Yahadut HaTora (Tevrat Yahudiliği) ve Şas için önde gelen hahamlar ve manevi liderler sahaya inerek seçmenlere birlik ve katılım çağrısında bulundu. Hahamlar, cemaatin meclisteki gücünü koruması için bu iki partiye desteğin şart olduğunu vurguluyor.

Öte yandan, Haredi sokaklarındaki tek adres artık geleneksel yapılar değil. Son dönemde kurulan ve geleneksel Haredi siyasetinin en hassas konularından biri olan “zorunlu askerlik muafiyeti” statüsüne meydan okuyan yeni bir Haredi partisi dikkat çekiyor. Genç Haredi nüfusun iş gücüne katılımını ve orduya katılım süreçlerini savunan bu yeni hareket, kampanya sürecinde beklenenin üzerinde bir ilgi gördüğünü açıkladı. Parti yönetimi, mevcut seçim anketlerinde barajı rahatlıkla aşabilecek bir taban desteğine ulaştıklarını iddia ediyor.

Bu durum, onlarca yıldır Haredi oylarını tek elde tutan geleneksel liderlik ile değişen ekonomik ve sosyal şartları benimseyen yeni nesil Harediler arasındaki çatışmayı gözler önüne seriyor. Siyasi analistler, yeni partinin barajı aşması durumunda İsrail koalisyon hükümetlerinin kabine pazarlıklarında dengelerin altüst olabileceğini ve Haredi siyasetinde tarihi bir kırılmanın yaşanabileceğini belirtiyor.

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