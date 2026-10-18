İran’dan ABD ve İsrail’e Yanıt: Tehditler Sahadaki Gerçekleri Değiştiremez

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede askeri ve siyasi gerilimin tırmandığı bir dönemde, İran yönetiminin üst kademesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’li ve İsrailli yetkililerin Tahran’ı hedef alan tehditkâr açıklamalarını değerlendirdi.

Rızai, son günlerde iki ülkenin askeri ve siyasi liderleri tarafından dile getirilen caydırıcılık ve operasyon tehditlerinin psikolojik savaşın bir parçası olduğunu belirterek, söz konusu söylemlerin bölgesel dengeler ve sahadaki mevcut dinamikler karşısında hiçbir karşılığının bulunmadığını ifade etti. İran’ın savunma kapasitesine ve sahadaki konumuna güvendiğine işaret eden Rızai, karşı taraftan gelen baskı politikalarının Tahran’ın stratejik kararlarını ve direniş hattındaki mevzilerini geriletmeyeceğini dile getirdi.

Son dönemde İsrail ile İran arasındaki karşılıklı restleşmeler ve ABD yönetiminin bölgedeki askeri yığınağı sürerken, Tahran cephesinden yapılan bu tür açıklamalar caydırıcılık mesajı verme ve olası bir askeri çatışma senaryosuna karşı hazırlıklı olunduğunu gösterme amacı taşıyor.