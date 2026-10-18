İran’dan ABD’nin “Bütün Bombaların Anası” Tehdidine Yanıt: “Gerekli Tedbirleri Aldık”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran kabinesinde savunma bakanlığı görevine aday gösterilen Mehrdad Ahlaki, ülkenin savunma kapasitesi ve olası dış tehditlere karşı alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Washington yönetiminden ve İsrail cephesinden yükselen tehditler ile ABD ordusunun en güçlü konvansiyonel silahlarından biri olan ve kamuoyunda “bütün bombaların anası” (MOAB) olarak bilinen devasa mühimmatın kullanılabileceğine dair iddialar, İran basınında ve meclis oturumlarında gündeme gelmeye devam ediyor. Bu konudaki bir soruya net bir dille yanıt veren Ahlaki, silahlı kuvvetlerin ve savunma sanayisinin her türlü tehdidi yakından takip ettiğini vurguladı.

Ahlaki, ülkenin stratejik tesislerinin ve savunma altyapısının bu tür saldırı senaryolarına karşı tam koruma sağlayacak şekilde tasarlandığını belirterek, gerekli tüm askeri ve teknik tedbirlerin alındığını kaydetti. Savunma bakanı adayı, ülkenin güvenlik ve savunma görevlerini kararlılıkla ve güven içinde yürütmeye devam edeceklerinin altını çizdi.