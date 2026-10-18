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İran’dan ABD’nin “Bütün Bombaların Anası” Tehdidine Yanıt: “Gerekli Tedbirleri Aldık”

18 Ekim 2026 - 17:29
News ID: 1879744
İran’dan ABD’nin “Bütün Bombaların Anası” Tehdidine Yanıt: “Gerekli Tedbirleri Aldık”

İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı için önerilen Mehrdad Ahlaki, ABD’nin İran’a karşı “bütün bombaların anası” olarak bilinen MOAB (GBU-43/B) bombasını kullanma ihtimaline ilişkin soruya, her türlü senaryoya karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ve görevlerini güvenle yürüttüklerini belirterek yanıt verdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran kabinesinde savunma bakanlığı görevine aday gösterilen Mehrdad Ahlaki, ülkenin savunma kapasitesi ve olası dış tehditlere karşı alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Washington yönetiminden ve İsrail cephesinden yükselen tehditler ile ABD ordusunun en güçlü konvansiyonel silahlarından biri olan ve kamuoyunda “bütün bombaların anası” (MOAB) olarak bilinen devasa mühimmatın kullanılabileceğine dair iddialar, İran basınında ve meclis oturumlarında gündeme gelmeye devam ediyor. Bu konudaki bir soruya net bir dille yanıt veren Ahlaki, silahlı kuvvetlerin ve savunma sanayisinin her türlü tehdidi yakından takip ettiğini vurguladı.

Ahlaki, ülkenin stratejik tesislerinin ve savunma altyapısının bu tür saldırı senaryolarına karşı tam koruma sağlayacak şekilde tasarlandığını belirterek, gerekli tüm askeri ve teknik tedbirlerin alındığını kaydetti. Savunma bakanı adayı, ülkenin güvenlik ve savunma görevlerini kararlılıkla ve güven içinde yürütmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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