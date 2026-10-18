Riyad’a Yönelik Saldırılar Sonrası Suudi Arabistan’dan “Hibrit” Hamlesi: FII Zirvesine Çevrim İçi Katılım Seçeneği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin “Çöldeki Davos” olarak adlandırılan en prestijli ekonomi ve yatırım etkinliği Gelecek Yatırım Girişimi (FII) öncesinde güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kaldı. Başkent Riyad’a yönelik son dönemdeki füze ve insansız hava aracı saldırılarının uluslararası CEO’lar, bankacılar ve fon yöneticilerinin fiziki katılımını riske atması üzerine, organizatörler yeni bir formül geliştirdi.

Yetkililer, yabancı sermaye ve üst düzey yöneticilerin ilgisini canlı tutabilmek amacıyla bu ay gerçekleştirilecek foruma uzaktan ve çevrim içi katılım imkânı tanınacağını bildirdi. Güvenlik kaygıları nedeniyle Riyad’a seyahat etmekte tereddüt eden uluslararası katılımcılar, oturumlara ve panellere sanal ortamda bağlanabilecek.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “Vizyon 2030” projesinin temel taşlarından biri olan konferans, krallığa yabancı sermaye akışını hızlandırmayı hedefliyor. Ancak bölgedeki askeri gerilimin ve Riyad merkezli güvenlik tehditlerinin tırmanması, zirvenin fiziki çekim gücünü gölgelerken, çevrim içi katılım seçeneğinin bu boşluğu doldurup dolduramayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.