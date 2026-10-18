Ensarullah’tan Mısır’ın Olası Askerî Müdahalesine Dair Endişe

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ensarullah hareketi, Mısır’ın Yemen’de Suudi Arabistan lehine askerî bir adım atabileceği yönündeki ihtimale ilişkin kaygılarını dile getirdi. Hareketin açıklamasında, böyle bir müdahalenin Yemen’deki çatışmayı genişletebileceği ve bölgesel gerilimi artırabileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Mısır Parlamentosunun, gelişmeleri ve olası askerî seçenekleri ele almak üzere olağanüstü toplantı hazırlığında olduğu bildirildi. Kahire’den toplantının gündemi ve olası kararlarına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, gelişme Yemen’deki savaşın bölgesel boyut kazanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.