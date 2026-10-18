Abdülbari Atvan’dan Çarpıcı Uyarı: Olası ABD-İran Savaşı Topyekün Bölgesel Çatışmaya ve BAE’ye Kara Harekâtına Yol Açacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- “Sawt” YouTube kanalında yaptığı kapsamlı değerlendirmelerde bölgedeki gerilim atmosferine dikkati çeken Filistin kökenli gazeteci ve analist Abdülbari Atvan, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tırmandırdığı tehditlerin yeni bir savaş planına işaret ettiğini vurguladı. Netanyahu’nun, yaklaşan seçimlerdeki olası bir yenilgiyi ve iç savaş riskini bertaraf etmek amacıyla Trump’a İran’a karşı savaş baskısı yaptığını belirten Atvan, her iki liderin de büyük bir çıkmazın ortasında olduğunu kaydetti.

Trump’ın ara seçimlerden önce adım atmak isteyebileceğini ancak sekiz aydır sürdürülen saldırılarda İran’ın nükleer programını durduramadığını ve Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçiremediğini ifade eden Atvan, Körfez ülkelerinin de petrol ihracatının durması nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini aktardı. İsrail Savaş Bakanı Israel Katz’ın suikast tehditlerine ve İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai’nin ABD gemilerine yönelik sert uyarılarına değinen analist, Tahran’ın bu kez yalnızca savunmada kalmayacağını savundu.

Atvan’ın analizindeki en dikkat çekici noktalardan biri, İran’ın ABD üslerinin bulunduğu Basra Körfezi ülkelere, özellikle de BAE’ye karşı kara harekâtı başlatma ihtimali oldu. ABD’nin füze korkusuyla İngiltere’deki Fairford Üssü’nü dahi tahliye ettiğini hatırlatan analist, Babülmendep ve Hürmüz boğazlarının neredeyse tamamen kapandığını, Hürmüz’de son günlerde sekiz petrol tankerinin birden bombalandığını belirtti.

Çin’in uydular aracılığıyla İran’a stratejik istihbarat desteği sağladığını, Lübnan Hizbullahı, Yemen Ensarullahı ve Irak Haşdi Şabi’nin de bu topyekün savaşta aktif rol alacağını ifade eden Atvan, sözlerini şu uyarıyla tamamladı: “ABD yeniden bir savaş başlatırsa bu, tüm Amerikan kuvvetlerinin imhasına, Netanyahu ve Trump’ın çöküşüne yol açacak son savaş olacaktır; direniş ekseni bu savaştan zaferle çıkacaktır.”