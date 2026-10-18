Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhbi’den ABD’ye Sert Tepki: “Yalnızca Vahşi Bir Medeniyet Anne Sözcüğünü Bombaya Verir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhbi, paylaştığı kısa mesajda Washington yönetiminin askeri terminolojisine ve kullandığı sembolik dile yönelik sert eleştirilerde bulundu. ABD ordusunun envanterinde bulunan ve nükleer olmayan en yüksek tahrip gücüne sahip mühimmat için kullanılan “Bombaların Annesi” (MOAB) ifadesine atıfta bulunan Muhbi, bu adlandırmanın Batı’nın değerler dünyasındaki çelişkiyi gözler önüne serdiğini vurguladı.

Tuğgeneral Muhbi mesajında, “Yalnızca vahşi bir medeniyet, kutsal anne sözcüğünü en ağır bombası için kullanabilir” ifadelerine yer vererek, insani ve ahlaki değerlerin askeri yıkım araçlarıyla meşrulaştırılmasına dikkat çekti. Tahran’dan yapılan bu açıklama, son dönemde Basra Körfezi ve çevresinde tırmanan askeri gerilimin yanı sıra, iki taraf arasında derinleşen söylem ve propaganda savaşının da yeni bir yansıması olarak değerlendiriliyor.