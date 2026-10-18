Yemen Silahlı Kuvvetlerinden Suudi Arabistan’a Uyarı: “Petrol Tesislerinden Uzak Durun”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası İlişkiler Servisi’nin aktardığı bilgilere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki askerî bir yetkili pazar günü Saba Haber Ajansı’na kritik bir güvenlik açıklamasında bulundu. Yapılan duyuruda; Suudi Arabistan topraklarındaki petrol tesislerinde görev yapan çalışanlar, teknik personel ve civarda yaşayan sivillerin can güvenlikleri gerekçesiyle söz konusu enerji altyapılarından ivedilikle uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Söz konusu uyarının, bölgede askeri hareketliliğin tırmandığı ve karşılıklı gerilimin derinleştiği bir süreçte gelmesi dikkat çekti. Askerî uzmanın ifadeleri, Yemen güçlerinin Suudi Arabistan’ın enerji ve petrol altyapılarına yönelik yeni operasyon hazırlıkları yapabileceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.