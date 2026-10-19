Feyyad’dan Sert Çıkış: “Rubio-Aun Görüşmesi Dışa Bağımlılığın Kanıtı, Yönetim İç Gerilimi Tırmandırıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan meclisinin Direnişe Vefa Bloku milletvekili Ali Feyyad, değerlendirmelerinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Beyrut ziyareti ve Cumhurbaşkanı Joseph Aun ile yapılan görüşmenin üslubunu yakıcı sözlerle eleştirdi. Feyyad’a göre, bu görüşmede sergilenen veizeci tavır, açık sözlü ve dışa bağımlı bir yönetim anlayışının kanıtıdır:

“Bu görüşmede ortaya konan üslup, Lübnan devletinin dış politikasının ne kadar özerklikten yoksun ve dışa bağımlı hale geldiğinin açık bir göstergesidir. Başkenti ABD elçilikleriyle, uluslararası yaptırım ve hediyelere endeksli siyasete mahkum etme gayreti, Lübnan’ı dış güçlerin imza masasında bir piyon konumuna sürüklemiştir.”

Yönetime “İç Gerilimi Tırmandırma” Suçlaması

Milletvekili Feyyad, Rubio ile yapılan diyalog sürecinin yalnızca diplomatik bir angajman olmadığını, aynı zamanda direniş eksenini düşmanca bir hedef haline getiren ortak bir tasarımın parçası olduğunu iddia etti. Bu bağlamda Lübnan yönetiminin halkı bölerek ve direniş güçleriyle çatışmayı kasıtlı olarak körükleyerek ülkeyi yangına sürüklediğini savundu:

“Mevcut yönetim, dış mihrakların telkinleriyle direnişle gerilimi tırmandırmaktadır. Hükümet; ulusal birliği değil, bölünmeyi ve kutuplaşmayı araç edinerek kurumları felç etmekte ve Lübnan’ı tehlikeli bir iç gerilim noktasına doğru sürüklemektedir. Bu politika sonuçları itibarıyla ülkenin egemenliğini ve iç barışını hesaba katmayan bir intihar diplomasisinden başka bir şey değildir.”

Ulusal Mutabakat ve Egemenlik Çağrısı

Feyyad, açıklamasının sonunda Lübnan’da tüm siyasi tarafları ulusal mutabakat etrafında birleşmeye çağırarak, ülkenin kaderinin Washington ya da başka bir dış merkez tarafından değil, Lübnan halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ülkenin iç cephesinin tahkim edilmesinin, her türlü dış müdahale olasılığına ve iç ihtilafa karşı en güçlü savunma hattı olduğunu belirten Feyyad; bölgede İsrail-ABD ekseninin Lübnan’a dayattığı “güvenlik mimarisi” projelerinin, Beyrut’un kendi milli çıkarlarını savunma kapasitesini ve direnişin caydırıcılık gücünü hedef aldığını sözlerine ekledi.