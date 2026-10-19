Devrim Muhafızları: “Sistemini Kapatan Tanker Mayına Çarptı, İhlallere Karşılık Verilecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda seyir emniyetini ve ulusal güvenliği tehdit eden eylemlere karşı kararlı bir duruş sergilendiği vurgulandı. Açıklamada, tanımlama ve takip sistemlerini kasıtlı olarak kapatan, böylece gizli bir geçiş yapmaya yeltenen ve yetkili makamların uyarılarını dikkate almayan bir petrol tankerinin bölgedeki güvenlik tedbirleri çerçevesinde su altı engeliyle karşılaştığı ve hasar aldığı bildirildi. Tahran yönetimi, Basra Körfezi’nden geçen tüm ticari gemilerin İran’ın denizcilik kurallarına ve belirlenen güvenlik koridorlarına riayet etmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi. Bölgedeki askeri yetkililer, küresel enerji sevkiyatının kalbi olan bu kritik su yolunda kuralları hiçe sayan hiçbir deniz aracına müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Benzer ihlallerde bulunan gemilere karşı en sert askeri karşılığın verileceği ve Hürmüz Boğazı çevresindeki tüm hareketliliğin anlık olarak izlendiği yinelendi.