Muhammed Raad: “Doğrudan Müzakere ve Silahsızlanma Dayatması Egemenliğimize Saldırıdır”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Direnişe Vefa Bloku Başkanı Muhammed Raad, Lübnan üzerindeki dış baskılara ve İsrail ile diplomatik temas dayatmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Düşmanla doğrudan masaya oturma ve direniş cephesini silahsızlandırma çağrılarının ülkenin bağımsızlığı ile toprak bütünlüğünü zayıflatmayı amaçlayan açık bir saldırı olduğunu ifade eden Raad, bu adımların işgalci güçlerin bölgedeki emellerine zemin hazırlayacağını belirtti. Lübnan halkının ve ordusunun yanında duran direnişin, toprakları savunmak adına anayasal ve meşru bir hak olduğunu dile getiren Raad, dışarıdan dikte edilen siyasi baskılara asla boyun eğmeyeceklerini kaydetti. Raad, Lübnan’ın iç dengelerini sarsmayı hedefleyen silahsızlanma senaryolarının ülkeyi savunmasız bırakma planının bir parçası olduğunu vurgulayarak, ulusal egemenliğin taviz verilmez bir ilke olarak kalacağını ve direnişin caydırıcı rolünün korunacağını ifade etti.