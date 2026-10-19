Yemen Misillemeleri Sürerken Kral Halid Havalimanı Kapalı Tutuluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen ordusu, başkent ve ülkenin stratejik askeri noktalarına yönelik operasyonlarını kesintisiz sürdürürken, Suudi Arabistan tarafında önemli bir hava trafiği tedbiri dikkat çekiyor. Riyad yönetimi, artan gerilim gölgesinde Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı uçuşlara kapalı tutma kararı aldı. Misilleme saldırılarının hedefindeki havalimanının güvenlik gerekçesiyle geçici süreyle hizmet dışı bırakıldığı, bazı iç ve dış tarifeli seferlerin ise iptal edildiği ya da yönlendirildiği belirtiliyor. Yemen ordusunun özellikle askeri komuta merkezleri ve hava üslerine ağırlık verdiği operasyonlarının, bölgedeki gerilimi tırmandırması bekleniyor. Riyad’ın havalimanını kapatma kararı, saldırıların etkinliğinin hava trafiğini doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.