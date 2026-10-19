Mısır Meclis Oylamasında 300 Milletvekili Sandığa Gitti; Vefd ve MDP Desteği Reddetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Mısır Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilen önemli oylamada, 596’dan fazla milletvekilinin kayıtlı olduğu genel kurulda yaşanan düşük katılım gündeme oturdu. Yalnızca 300 milletvekilinin oy kullandığı oturumda, Vefd Partisi ve Mısır Demokrat Partisi’nin söz konusu tasarıya destek vermeyi reddettiği açıklandı. Muhalefetin bu tutumu, tasarının meclisteki meşruiyet zeminine yönelik tartışmaları beraberinde getirirken, milletvekillerinin önemli bir bölümünün oturuma katılmaması da ayrıca dikkat çekti. Söz konusu gelişme, hem parlamento içi siyasi gerilimin hem de iki partinin hükümete karşı mesafeli duruşunun yeni bir yansıması olarak değerlendiriliyor.