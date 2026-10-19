Netanyahu Yeni Güvenlik Doktrinini Açıkladı: “Önleyici Saldırı ve Askerî Bağımsızlık”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin güvenlik mimarisini yeniden şekillendiren yeni doktrini açıkladı. Kapsamlı bir bölgesel tehdit değerlendirmesine dayanan doktrin, değişen güç dengesi karşısında Tel Aviv’in stratejik önceliklerini yeniden tanımlıyor. Netanyahu, yeni dönemde ittifak haritasını genişletme arayışını sürdüreceklerini, buna karşın savunma kapasitesinde dışa bağımlılığı azaltarak tam askerî bağımsızlığı hedeflediklerini vurguladı. Açıklanan stratejinin merkezinde, tehditlerin sahada olgunlaşmasını beklemeden devreye girecek bir önleyici saldırı doktrininin yer aldığı kaydedildi. Bu çerçevede İsrail ordusunun hareket kabiliyetinin artırılması ve istihbarat üstünlüğünün pekiştirilmesi de doktrinin ana sütunları arasında sayıldı. Netanyahu, yeni güvenlik anlayışının bölgesel krizlere daha hızlı ve kararlı müdahale yeteneğini beraberinde getireceğini ifade etti.