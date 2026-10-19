Saada ile Sınırlı Kalmadı: Suudi Savaş Uçakları Taiz ve Dali’yi de Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki hava ve kara saldırıları, ilk olarak Saada bölgesinde yoğunlaşsa da bombardıman kısa sürede ülkenin farklı vilayetlerine yayıldı. Suudi savaş uçakları, Taiz’de sivil bir konutu doğrudan hedef alarak vururken, Dali ilindeki stratejik su depolarından biri de yoğun hava saldırısıyla imha edildi. Öte yandan Şeda ilçesi, topçu birliklerince ağır silah atışlarına tutuldu. Sivil altyapıyı ve yerleşim birimlerini hedef alan bu saldırılar, bölgede insani durumun daha da ağırlaşmasına yol açıyor. Söz konusu operasyonların, önceki günlerde Kral Halid Havalimanı’nın kapalı tutulmasına neden olan gerilimin ardından askeri tırmanışın bir parçası olarak devam ettiği görülüyor.