Sanaa’dan Savaşın Bilançosu: Saldırılarda Kurbanların Çoğu Kadın ve Çocuk

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sanaa’daki Sağlık Bakanlığı, 3 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen saldırılara ilişkin kapsamlı bir bilanço paylaştı. Açıklamada, söz konusu dönemde hedef alınan bölgelerde can kaybı ve yaralanmaların büyük bölümünün kadınlar ve çocuklardan oluştuğu belirtildi. Bakanlık ayrıca, saldırıların ardından bölgede dağılan misket bombaları ile patlamamış mühimmatın sivilleri uzun süre tehdit etmeye devam ettiğine dikkat çekti. Bu patlayıcı kalıntıların tarım arazileri, yerleşim alanları ve günlük yaşamın sürdüğü noktalarda yoğunlaştığı, sivil halkın hem doğrudan bombardıman hem de bu gecikmeli patlayıcı riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Bakanlık, uluslararası topluma sivil kayıpların önlenmesi ve mayın temizleme çalışmaları için acil desteğe çağrı yaptı.