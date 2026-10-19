Tümgeneral Abdullahi: “Düşmanın Yeni Bir Hata Yapmasını Sabırsızlıkla Bekliyoruz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı - ABNA-Bölgede gerilimin zirveye tırmandığı ve karşılıklı misilleme tehditlerinin arttığı bir dönemde, Tahran’dan doğrudan Washington ve Tel Aviv’e meydan okuyan sert bir uyarı geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, silahlı kuvvetlerin teyakkuz seviyesine ve hazırlık durumuna dikkat çekerek düşmanın yeni bir stratejik hesap hatası yapmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Tahran yönetiminin savunma doktrini kapsamında caydırıcı kapasitesini her zamankinden daha dinamik tuttuğunu vurgulayan Abdullahi, İran’ın egemenliğine ve çıkarlarına yönelecek herhangi bir askeri maceranın bu kez çok daha yıkıcı, kapsamlı ve beklenmedik bir karşılık bulacağını kaydetti. Bölgesel üsler, enerji koridorları ve yabancı güçlerin askeri varlıklarına işaret eden üst düzey askeri komutan, herhangi bir provokasyon durumunda çatışmanın sınırlarını Tahran’ın belirleyeceğini ve sahadaki yanıtın öncekilerden çok daha sert olacağını ifade etti.