Iğdır Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği’nden Azerbaycan’daki Başörtüsü Yasağına Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Iğdır Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği, komşu ülke Azerbaycan’daki okullarda öğrencilere yönelik başörtüsü kısıtlamaları ve yasak iddialarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, inanç ve ibadet özgürlüğünün evrensel bir insan hakkı olduğu vurgulanarak, kız çocuklarının eğitim haklarından mahrum bırakılmasına ya da kıyafet tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğramasına yol açacak her türlü uygulamanın kabul edilemez olduğu belirtildi. Dernek yönetimi, ilgili makamların bu tür kısıtlayıcı tutumlardan kaçınması gerektiğini belirterek öğrencilerin hem anayasal eğitim haklarının hem de inanç özgürlüklerinin güvence altına alınmasını talep etti. Bölgedeki hassasiyetlere dikkat çekilen açıklamada, konunun takipçisi olunacağı ve temel hakların savunulmaya devam edileceği ifade edildi.