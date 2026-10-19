Yemen’den Suudi Arabistan İçlerine “Benzeri Görülmemiş” Misilleme: Yeni Denklemler Devrede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen sahasındaki askerî dengeler, Sanaa güçlerinin art arda hamleleriyle yeni bir evreye evriliyor. Yemenli güçler, Suudi Arabistan’ın iç kısımlarını hedef alan benzeri görülmemiş şiddetteki misilleme operasyonlarını kararlılıkla sürdürürken, bu hamlelerle eş zamanlı olarak ülkenin işgal altındaki stratejik bölgelerinde de önemli kontrol noktalarını ele geçirdi. Paralı askerlerin ve işgalci güçlerin varlığına son verilen bu alanların özgürleştirilmesi, sahadaki güç dengesini Sanaa lehine kökten değiştirirken, Riyad yönetimi üzerinde de yoğun bir baskı oluşturuyor. Yemen liderliğinin temel stratejisi, ülkeye yıllardır dayatılan yıkıcı ablukanın ve askerî saldırganlığın tamamen kaldırılmasına kadar operasyonel tempoyu düşürmemek ve karşı tarafı yeni gerçeklikleri kabul etmeye zorlamak üzerine kuruludur. Uzmanlar, Yemen güçlerinin hem derin operasyon kapasitesini hem de saha hakimiyetini artırmasının, Suudi koalisyonunu diplomatik düzlemde de yeni formüller aramaya mecbur bıraktığına dikkat çekiyor.