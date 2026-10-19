Fransa’da Hayat Pahalılığı Öfkesi Büyüyor: İçişleri Bakanı Nunez’in İstifası Reddedildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Fransa genelinde haftalardır dalga dalga yayılan ekonomik kriz ve yaşam maliyeti tepkileri, ülkenin en kritik noktalarını sarsmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle sokaklara dökülen binlerce gösterici ile güvenlik güçleri arasında yaşanan sert çatışmalarda gözaltı sayısı 2 bin 400 sınırını aşarken, artan toplumsal baskı hükümet kanadında siyasi krize yol açtı. Güvenlik tedbirleri ve olayların idaresindeki zaaflar nedeniyle eleştirilerin hedefindeki İçişleri Bakanı Laurent Nunez istifasını sundu; ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu istifayı reddetti. Öte yandan eylemlerin çapını genişleten protestocular, ülkenin ve dünyanın turizm simgelerinden Louvre Müzesi’nin ana girişini kapatarak eylemlerini sembolik ve stratejik bir boyuta taşıdı. Güvenlik birimleri başkent Paris başta olmak üzere büyük şehirlerde tedbirleri en üst seviyeye çıkarırken, hükümetin kriz karşısında atacağı adımlar merakla bekleniyor.