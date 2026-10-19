Devrim Muhafızları’ndan Sert Tehdit: “İran’a Yönelik Saldırı, İşgal Altındaki Toprakları Yakacak”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Devrim Muhafızları Ordusu, bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Ordu Sözcüsü General Muhbi, İran’ın kritik enerji altyapısını hedef alacak olası bir saldırıya verilecek karşılığın, misliyle ve çok daha yıkıcı biçimde olacağı uyarısında bulundu. Muhbi, her ne kadar bilim insanı gençlerin herhangi bir hasarı derhal onaracağını belirtse de, İran topraklarına yönelik bir saldırının işgal altındaki toprakları “sonsuza dek yakılmış topraklara” çevireceğini ve işgalcilerini Sina Çölü’ne süreceğini vurguladı. Açıklamasında “Dünya neler olacağını görecek!” ifadesini kullanan sözcü, bu mesajın doğrudan bir savaş uyarısı olarak okunmaması için hiçbir neden bırakmadı. Yetkililerin bu açıklaması, enerji altyapısına yönelik artan tehdit algısı karşısında İran’ın caydırıcılık doktrinini en üst düzeyde hatırlattığı şeklinde yorumlanıyor.