İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’den ABD’deki Zafer Mesajı: “Güreşçi Gençlerimiz Milleti Gururlandırdı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, Ümit Serbest Güreş Milli Takımı’nın ABD’de gerçekleştirilen dünya şampiyonasında şampiyonluğa ulaşmasının ardından bir tebrik mesajı yayımladı. Lider, dünya şampiyonasından 9 madalyayla dönen takımın başarısını “kadirşinas ve büyük İran milletinin yüreğini sevinç ve gururla dolduran” bir zafer olarak değerlendirdi. Mesajında, bu başarının tıpkı Grekoromen Güreş Ümit Takımı’nın önceki şampiyonluğu gibi yöneticilerin, fedakâr antrenörlerin ve ülkenin güçlü, gayretli gençlerinin planlamasının, yönetiminin ve durmaksızın harcadığı çabaların bir sonucu olduğunu vurguladı. Hamaney, başta vatanın şampiyon genç nesli olmak üzere güreşçileri, teknik kadroyu ve başı dik İran milletini tebrik etti.