Devrim Muhafızları’ndan Petrol Şirketlerine Mayın Uyarısı: “Yasa Dışı Geçişin Bedeli Ağır Olur”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları, Körfez ve çevresindeki deniz güvenliğine yönelik denetimlerini ve uyarılarını sertleştirerek sürdürüyor. Yapılan son açıklamada, güvenlik tedbirlerine uymayarak ve seyrüsefer sistemlerini kapatarak mayınlı güzergâhı kullanmaya çalışan gemilerin eylemleri “yasa dışı geçiş” olarak nitelendirildi. Bölgedeki ticari ve stratejik hatların güvenliğinin kısıtlamalara rağmen hiçe sayıldığını belirten Devrim Muhafızları, bu tür ihlalleri sürdüren uluslararası petrol şirketlerine ve operasyon yürüten firmalara net bir mesaj gönderdi. Uyarıda, benzer kural ihlallerinin tekrarlanması durumunda şirketlerin çok daha ağır askerî ve mali bedellerle karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Uzmanlar, bu çıkışın bölgedeki enerji sevkiyatı ve deniz ticareti açısından tansiyonu daha da tırmandırabileceğine dikkat çekiyor.