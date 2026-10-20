İsmail Bekai’den Hürmüz Çıkışı: “Güvenlik Bölge Ülkelerine Ait, Her Saldırıya Karşılık Veririz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı, Körfez ve Hürmüz Boğazı’ndaki kritik güvenlik tartışmalarına ilişkin net bir tutum ortaya koydu. Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekai, stratejik su yolundaki güvenliğin dış güçlerin denetimine bırakılamayacağını, aksine bölge ülkelerinin ortak iradesiyle tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. Bölgesel istikrarın ancak yerel aktörlerin inisiyatifiyle korunabileceğini dile getiren Bekai, Tahran yönetiminin savunma kapasitesine dikkat çekerek İran’a yönelecek herhangi bir askerî saldırıya veya tehdide karşı en güçlü karşılığın verileceğini vurguladı. Açıklama, Hürmüz Boğazı’ndaki son seyrüsefer gerilimleri ve yabancı askeri varlık artışının tartışıldığı hassas bir dönemde dikkat çekti.