“İran Savaşı” Analizi: Askerî Güç ve İleri Teknoloji Yanlış Stratejiyi Telafi Edemez

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel güvenlik ve Orta Doğu dinamikleri üzerine değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Washington yönetiminin askerî baskı ve güç kullanımına dayalı dış politika ezberlerinin tarihi bir tıkanma noktasına geldiğine dikkat çekiyor. Yapılan analizlerde, “İran savaşı” senaryoları ve sahadaki fiili durumun, ABD’nin ham gücünün her siyasi hedefe ulaşmakta yetersiz kaldığını açıkça kanıtladığı ifade ediliyor. En gelişmiş askerî teknolojilerin, siber üstünlüğün ve muazzam ateş gücünün, temelden yanlış kurgulanmış stratejik hataları ve jeopolitik yanlış hesapları ortadan kaldırmaya yetmediğinin altı çiziliyor.

Tarihsel ve güncel örneklerin incelendiği raporda, Washington’ın sahadaki yerel dinamikleri ve bölge ülkelerinin direniş kapasitesini göz ardı eden yaklaşımlarının, en gelişmiş silahlara rağmen kalıcı bir üstünlük sağlamadığına işaret ediliyor. Uzmanlar, bu durumun küresel güç dengelerinde Washington’ın caydırıcılık algısını derinden sarstığını, bölgedeki aktörlerin ise dış müdahalelere karşı çok daha esnek ve dirençli yeni güvenlik denklemleri kurmasına zemin hazırladığını belirtiyor. Stratejik akıldan yoksun askeri yığıınakların, bölgede sadece çözümsüzlüğü derinleştirdiği ve ABD’nin jeopolitik maliyetlerini katladığı vurgulanıyor.