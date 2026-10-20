Sanaa Videoları Tartışma Yaratıyor: Islah Heyeti, Taiz İçin Umman Arabuluculuğunda Müzakerelerde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki gerilim, siyasi ve askerî eksenlerin dışında diplomatik kanallarla da şekilleniyor. Sanaa kaynakları tarafından son dönemde paylaşılan ve Islah Partisi’nin önde gelen isimlerini içerdiği belirtilen video kayıtları, bu kişilerin statüsü konusunda çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Video, yöneticilerin serbest mi yoksa gözaltında mı bulundukları sorusunu gündeme taşıyarak, taraflar arasında yeni bir siyasi tartışma başlattı.

Bu gelişmeler paralelinde, taraflar arasındaki gerilimi yönetmek ve Taiz’deki askeri operasyonların seyri konusunda bir zemine oturmak amacıyla Umman’ın arabuluculuğunda bir dizi temasın gerçekleştiği bildirildi. Islah Partisi heyetinin, Ummanlı yetkililer nezdinde müzakereler yürüttüğü ve bölgedeki durumu istikrile kavuşturacak bir çıkış yolunun arayışına girildiği belirtildi. Umman’ın, yıllardır sürdürdüğü diplomasi geleneğini Yemen krizi bağlamında yeniden ön plana çıkardığı ve tarafları bir masaya oturtma çabalarının devam ettiği kaydedildi.