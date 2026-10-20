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Hürmüz Boğazı Yönetimi: Uyumsuzluk Listesindeki Gemi Sayısı 122’ye Ulaştı

20 Ekim 2026 - 17:50
News ID: 1880646
Hürmüz Boğazı Yönetimi: Uyumsuzluk Listesindeki Gemi Sayısı 122’ye Ulaştı

İran Hürmüz Boğazı Yönetimi, Fars Körfezi’ndeki deniz trafiğine ilişkin uyumsuzluk listesine eklenen gemilerin sayısının 122’ye yükseldiğini duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Hürmüz Boğazı Yönetimi, Fars Körfezi’ndeki deniz trafiğine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yönetim, deniz trafiği kurallarına uyumsuzluk gerekçesiyle listeye alınan gemilerin sayısının 122’ye ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, artışın son haftalarda deniz trafiğine ilişkin kontrollerin sıkılaştırılmasının bir sonucu olduğu değerlendirilirken, listenin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari ve uluslararası gemileri kapsadığı ifade ediliyor. Uyumsuzluk gerekçeleri arasında belge eksiklikleri, seyir kurallarına aykırı davranışlar ve yerel düzenlemelere uymama gibi hususlar yer alıyor.

Yetkililer, söz konusu gemilerle ilgili idari ve teknik süreçlerin devam ettiğini, ancak gemilerin bayrak durumu, kayıtlı olduğu ülkeler ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin ayrıntılı bilgi vermediğini kaydetti. Gözlemciler, artan uyumsuzluk sayısının bölgesel deniz trafiği üzerindeki denetim baskısını ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki yönetim hassasiyetini ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.

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