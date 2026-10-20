Smotrich’ten Yayılmacı Açıklamalar: Gazze’nin İlhakı, Lübnan’da Genişleme ve Sina Tehdidi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’nin büyük bölümünün İsrail’e katılması gerektiğini savunarak yayılmacı açıklamalarda bulundu. Smotrich, Gazze’nin yüzde 60’tan fazlasının İsrail toprağına dahil edilmesini öngören görüşünü dile getirdi.

Aynı açıklamada Smotrich, Lübnan’da ilhakı genişletme hedefini de ortaya koyarken, Mısır’a yönelik olarak Sina Yarımadası’nı ele geçirme tehdidinde bulundu. Aşırı sağcı bakanın bu çıkışı, bölgede gerilimi artırabilecek söylemler arasında değerlendirildi.

Kaynakta, Smotrich’in bu açıklamaları hangi bağlamda ve hangi platformda yaptığına, söz konusu görüşlerinin ne kadar somut bir plana dayandığına ve uluslararası veya bölgesel tepkilere ilişkin ayrıntı yer almıyor.