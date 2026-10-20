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Çin’den İran’a Destek: Uluslararası Haklarınızın Arkasındayız

20 Ekim 2026 - 18:39
News ID: 1880658
Çin’den İran’a Destek: Uluslararası Haklarınızın Arkasındayız

Çin Başbakanı Li Qiang, ülkesinin İran’ın uluslararası kuruluşlardaki haklarını desteklediğini belirterek, İslamabad Mutabakat Muhtırası’naİsla dönülmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin Başbakanı Li Qiang, yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin Tahran’la olan ilişkilerine ve bölgesel meselelere değindi. Li, Çin’in İran’ın uluslararası kuruluşlardaki meşru haklarını ve konumunu desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, tarafların İslamabad Mutabakat Muhtırası’na geri dönmesi gerektiği ifade edildi. Kaynakta, söz konusu mutabakatın içeriği, çağrının arkasındaki diplomatik gerekçeler ve uluslararası tepkilere ilişkin başka bir detay yer almadı.

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