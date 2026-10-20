Çin’den İran’a Destek: Uluslararası Haklarınızın Arkasındayız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin Başbakanı Li Qiang, yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin Tahran’la olan ilişkilerine ve bölgesel meselelere değindi. Li, Çin’in İran’ın uluslararası kuruluşlardaki meşru haklarını ve konumunu desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, tarafların İslamabad Mutabakat Muhtırası’na geri dönmesi gerektiği ifade edildi. Kaynakta, söz konusu mutabakatın içeriği, çağrının arkasındaki diplomatik gerekçeler ve uluslararası tepkilere ilişkin başka bir detay yer almadı.