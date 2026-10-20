Yemen Silahlı Kuvvetleri’nden Suudi Arabistan’a: Son 48 Saatte Altı Askeri Operasyon

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan topraklarındaki stratejik noktaların son 48 saatte kapsamlı operasyonlarla hedef alındığı duyuruldu. Açıklamaya göre bu süre zarfında toplam altı askeri operasyon gerçekleştirildi.

Hedef alınan tesisler arasında Yanbu’daki Aramco petrol tesisi, Şeybe petrol sahası, Riyad ve Abha havalimanları ile çeşitli askeri üsler ve radarlar yer alıyor. Yemen güçleri, operasyonların Suudi öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına ve ablukasına karşılık olarak düzenlendiğini vurguladı. Kaynakta, söz konusu saldırıların sonuçları, kullanılan mühimmat türleri ve Suudi tarafının bu saldırılara dair resmi açıklamalarına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.