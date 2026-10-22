İran’dan ABD ve İsrail’e Sert Tepki: “Ölüm Bataklığından Tehditle Kurtulamazsınız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Şikarçi, Tahran’ın bölgesel gelişmeler ve dış baskılar karşısındaki kararlı duruşunu vurgulayarak, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin saldırgan ve tehditkâr söylemlerinin kendi krizlerini örtbas etmeye yetmeyeceğini ifade etti. Açıklamada, ABD ve İsrail liderlerinin bölgedeki başarısızlıklarının üstünü örtmek amacıyla tehdit diline başvurduğu, ancak bu stratejinin sahadaki gerçekleri değiştirmeyeceği kaydedildi.
22 Ekim 2026 - 16:05
News ID: 1881320
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bölgedeki politikalarına ve içine düştükleri çıkmaza dikkat çekerek, bu “ölüm bataklığından” tehdit ve gözdağı vererek kurtulamayacaklarını belirtti.
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