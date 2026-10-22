Lübnan’da Kritik Eşik: “İsrail’in Tehditleri ve Dış Müdahaleler Ülkeyi Kırılmanın Eşiğine Getirdi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnanlı Milletvekili Dr. İhab Hammade, İsrail’in güney sınırındaki genişleme ve saldırı tehditleri ile ABD’nin Lübnan’ın iç siyasetine yönelik açık müdahalelerinin gölgesinde, ülkenin tarihi bir kırılmanın eşiğinde olduğunu bildirdi.

Güncel bölgesel gelişmeler ve Lübnan’ın iç siyasi dengelerine dair değerlendirmelerde bulunan Hammade, dış güçlerin ülkeyi istikrarsızlaştırma çabalarına sert tepki gösterdi. Washington yönetiminin Lübnan’ın egemenliğini hiçe sayan iç siyasi müdahalelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lübnanlı milletvekili, bu müdahalelerin ülkedeki krizleri derinleştirmekten başka bir işe yaramadığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail’in güney sınırındaki artan tehditlerine ve genişlemeci politikalarına dikkat çeken Hammade, Tel Aviv’in bölgesel barışı ve Lübnan’ın güvenliğini hedef alan saldırgan tutumuna karşı ulusal birlik ve kararlı duruş çağrısında bulundu. Hammade, bu hassas süreçte ülkenin iç ve dış tehditlere karşı ortak bir akılla hareket etmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.