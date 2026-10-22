İran Ordusundan Stratejik Hamle: Yer Altı Tesisleri Tanıtıldı, Arash Dronunun Harp Başlığı 100 Kilograma Çıkarıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ordusunun savunma kapasitesindeki yeni gelişmeleri gözler önüne seren stratejik yer altı üretim ve montaj tesisleri ilk kez basına tanıtıldı. İntihar dronlarının üretildiği bu güvenli altyapı dikkat çekerken, özellikle envanterdeki kamikaze İHA’lara yönelik önemli bir geliştirme duyuruldu.

Yapılan resmi açıklamalara göre, İran ordusunun en etkili vurucu güçlerinden biri olan “Arash” kamikaze dronunun harp başlığı kapasitesi iki katına çıkarıldı. Daha önce 50 kilogram olan patlayıcı ve harp başlığı ağırlığının 100 kilograma ulaştırıldığı, bu sayede dronun tahrip gücünün ve stratejik hedef imha kabiliyetinin üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Uzmanlar, yer altı üretim tesislerinin dışarıdan gelebilecek olası saldırılara karşı yüksek koruma sağladığını ve bu hamlenin caydırıcılık unsurlarını güçlendirdiğini vurguluyor.