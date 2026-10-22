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"Değişim Cephesi"nden İsrail Genelkurmay Başkanına Uyarı: Seçimler Öncesi İran’a Saldırıya Karşı Mesaj

22 Ekim 2026 - 17:32
News ID: 1881349
"Değişim Cephesi"nden İsrail Genelkurmay Başkanına Uyarı: Seçimler Öncesi İran’a Saldırıya Karşı Mesaj

“Değişim Cephesi”ndeki güvenlik ve siyaset çevrelerinin, seçimler öncesinde İran’a saldırı düzenlenmesine karşı Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e mesaj ilettiği bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de seçim sürecine girilirken siyasi ve askeri kulislerde hareketlilik devam ediyor. Bölgedeki güvenlik ve siyaset çevrelerinden oluşan "Değişim Cephesi"nin, olası kritik bir hamleye karşı İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e doğrudan mesaj ilettiği kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre söz konusu çevreler, yaklaşan seçimler öncesinde İran’a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlenmesine karşı olduklarını belirtti. Bu tür hamlelerin iç siyasetteki dengeleri ve bölgesel güvenlik risklerini tehlikeli bir boyuta taşıyabileceğine dikkat çekilen mesajda, olası bir tırmandırmadan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Gelişme, Tel Aviv yönetimindeki stratejik hesaplaşmaların ve güvenlik kaygılarının derinleştiğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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