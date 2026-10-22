"Değişim Cephesi"nden İsrail Genelkurmay Başkanına Uyarı: Seçimler Öncesi İran’a Saldırıya Karşı Mesaj

Edinilen bilgilere göre söz konusu çevreler, yaklaşan seçimler öncesinde İran’a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlenmesine karşı olduklarını belirtti. Bu tür hamlelerin iç siyasetteki dengeleri ve bölgesel güvenlik risklerini tehlikeli bir boyuta taşıyabileceğine dikkat çekilen mesajda, olası bir tırmandırmadan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Gelişme, Tel Aviv yönetimindeki stratejik hesaplaşmaların ve güvenlik kaygılarının derinleştiğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.