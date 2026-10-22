Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de seçim sürecine girilirken siyasi ve askeri kulislerde hareketlilik devam ediyor. Bölgedeki güvenlik ve siyaset çevrelerinden oluşan "Değişim Cephesi"nin, olası kritik bir hamleye karşı İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e doğrudan mesaj ilettiği kaydedildi.
"Değişim Cephesi"nden İsrail Genelkurmay Başkanına Uyarı: Seçimler Öncesi İran’a Saldırıya Karşı Mesaj
22 Ekim 2026 - 17:32
News ID: 1881349
“Değişim Cephesi”ndeki güvenlik ve siyaset çevrelerinin, seçimler öncesinde İran’a saldırı düzenlenmesine karşı Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e mesaj ilettiği bildirildi.
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