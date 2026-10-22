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İsrailli Düşünce Kuruluşundan Hükümete Uyarı: Batı Şeria Politikası Değişmezse Müttefik Desteği Aşınabilir

22 Ekim 2026 - 17:34
News ID: 1881352
İsrailli Düşünce Kuruluşundan Hükümete Uyarı: Batı Şeria Politikası Değişmezse Müttefik Desteği Aşınabilir

Yerleşim faaliyetleri nedeniyle ticaret, yatırım ve silah üretiminde yeni kısıtlamalar gündeme gelebileceğini söyleyen Yahudi Halkı Politikası Enstitüsü Genel Direktörü Şuki Fridman, hükümetin Batı Şeria politikasını değiştirmemesi halinde müttefik desteğinin de aşınabileceği uyarısı yaptı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yahudi Halkı Politikası Enstitüsü Genel Direktörü Şuki Fridman, İsrail hükümetinin Batı Şeria’ya yönelik politikasının hem ekonomik hem de diplomatik sonuçlarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fridman, yerleşim faaliyetlerinin sürmesi halinde İsrail’e yönelik ticaret, yatırım ve silah üretimi alanlarında yeni kısıtlamaların kapıda olduğunu belirtti.

Bu tür kısıtlamaların yalnızca ekonomik bir yük getirmekle kalmayacağını vurgulayan Fridman, hükümetin Batı Şeria politikasını değiştirmemesi durumunda İsrail’in uluslararası arenadaki müttefik desteğinin de ciddi biçimde aşınacağı uyarısında bulundu. Söz konusu tablonun Tel Aviv’in stratejik ortaklıklarını ve savunma iş birliğini doğrudan etkileyebileceğine işaret eden Fridman, mevcut politikada ısrar edilmesinin İsrail’i giderek daha yalıtılmış bir konuma sürükleyebileceğini kaydetti.

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