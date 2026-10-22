Muhsin Rızai’den Çarpıcı Uyarı: “Yedi Koşul Karşılanmadan Hürmüz Boğazı Açılmayacak, Müzakerelere Dönülmeyecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran yönetiminin kritik dış politika ve güvenlik dosyasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arabulucu ülkeler aracılığıyla karşı tarafa iletilen yedi maddelik şartları hatırlatan Rızai, bu koşulların tamamı yerine getirilmeden ne stratejik önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine açılacağını ne de müzakere sürecine dönüleceğini bildirdi.

Rızai, İran’ın diyaloga her zaman açık olduğunu, ancak müzakerelerin ancak karşılıklı saygı ve karşılıklı tavizler zemininde yürütülebileceğini vurguladı. Karşı tarafın önce somut adımlar atması ve güven oluşturması gerektiğini belirten Rızai, baskı ve tehdit diliyle Tahran’dan sonuç almanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Hürmüz Boğazı’nın dünyadaki petrol taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir deniz geçiş noktası olduğunu hatırlatan uzmanlar, Tahran’ın bu güzergâhı üzerindeki caydırıcılık unsurunu gündeme getirilmesi, uluslararası piyasalarda ve bölgesel aktörler arasında tedirginlik yaratabileceğini değerlendiriyor.

Açıklamalar, İran yönetiminin elindeki kozları diplomatik bir denge aracı olarak kullandığını gösterirken, karşı tarafın yedi koşullu listede hangi adımları atacağı merakla bekleniyor. Bu süreçte arabulucu ülkelerin rolünün belirleyici olacağı, ancak koşulların karşılanmaması halinde gerginliğin daha da derinleşme riskinin bulunacağı kaydediliyor.