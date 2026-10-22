Suudi Arabistan’dan Irak’a Üç Maddelik Dayatma: “Mekke Savunma İttifakı, Sınır Kapatma ve Sanaa Cephesi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel diplomasi ve güvenlik kulislerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre Suudi yetkililer, Irak’a yönelik baskılarını artırırken, üç kritik talepte bulundu. Suudi makamların, Irak’ın "Mekke Savunma İttifakı"na katılması konusunda Bağdat yönetimini ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Buna ek olarak Suudi tarafın, Irak’tan İran ile paylaştığı sınır kapılarını kapatmasını da istediği bildirildi. Taleplerin son maddesi ise Irak’ın, Yemen’de faaliyet gösteren Sanaa yönetimine karşı kurulan cephede yer alması. Bu üç talebin, Riyad’ın bölgesel nüfuzunu genişletme ve İran’ın etki ağını daraltma politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin Bağdat’ı zor bir denklemle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekiyor. Irak’ın mezhepsel, ticari ve siyasi açıdan İran’la derin bağları bulunması, Suudi tarafın bu taleplerinin kabulünü güçleştiriyor. Ayrıca Sanaa yönetimine karşı cephede yer alması isteğinin, Irak’ı Yemen’deki çatışmaya doğrudan ortak etme riskini taşıdığı yorumları yapılıyor. Bağdat’ın bu talep setine nasıl yanıt vereceği, bölgedeki güç dengeleri açısından belirleyici olacak.