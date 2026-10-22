Devrim Muhafızları’ndan Sert Uyarı: Yasadışı Rotada Petrol Taşıyan 4 Gemi Vuruldu, ABD Üsleri Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Devrim Muhafızları Donanması, bölgedeki deniz güvenliği ve enerji geçiş hatlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, yetkisiz ve izinsiz bir rota üzerinde petrol aktarımı gerçekleştirdiği belirlenen dört geminin doğrudan hedef alınarak vurulduğu bildirildi.

Devrim Muhafızları, bu operasyonun ardından Washington’a yönelik açık bir uyarıda da bulundu. Buna göre, ABD’nin gemileri bu tür yasadışı güzergâhlara yönlendirmeyi sürdürmesi halinde, bölgedeki ABD askeri üslerinin hedef alınacağı ifade edildi. Tahran yönetimi, denizlerdeki egemenlik haklarını ve kontrol mekanizmalarını hiçe sayan girişimlere karşılık verme konusundaki kararlılığını da bir kez daha vurguladı.

Uzmanlar, bu gelişmenin Körfez bölgesindeki gerilimi daha da tırmandırabileceğine dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki stratejik hatlarda yaşanan bu hareketlilik, küresel enerji taşımacılığını doğrudan etkileyebilecek bir seviyeye ulaşma riski taşıyor. Washington’un bu uyarıya nasıl yanıt vereceği ise bölgedeki yeni bir güvenlik krizinin mi yoksa diplomatik bir sükûnetin mi kapıda olduğunu belirleyecek.