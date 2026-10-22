Gazze’de İnsani Felaket Derinleşiyor: Ticari Ürünler Giremiyor, Gıda Yardımı da Kısıtlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde insani koşullar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ticari ürünlerin bölgeye girişinin durdurulması nedeniyle piyasalar boşalırken, temel gıda maddeleri ve tüketim ürünleri vitrinlerden ve pazarlardan kayboluyor. Halk, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta büyük güçlük çekerken, fiyatların hızla artması alım gücünü iyice eritiyor.

Dünya Gıda Programı’nın (WFP) bölgedeki yardım faaliyetlerinde yaptığı kesinti, zaten kırılgan olan durumu daha da vahim hale getiriyor. Kuruluşun desteğini azaltmasıyla birlikte yüz binlerce kişinin daha gıda yardımından mahrum kalacağı bildiriliyor. Bu durum, savaştan ve kuşatmadan kaçınan sivillerin karşı karşıya kaldığı açlık ve yetersiz beslenme riskini ciddi biçimde artırıyor.

Uzmanlar, hem ticari erişimin hem de uluslararası yardım akışının engellendiği bu tabloda Gazze’nin tam kapsamlı bir açlık felaketiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor. Enkaz halindeki kentlerde yaşayan yüz binlerce insan için acil insani koridorların açılması ve yardım sevkiyatının kesintisiz sürdürülmesi, hayati bir öneme sahip olarak öne çıkıyor.