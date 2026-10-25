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Max Hastings: Körfez Ülkelerinin Orduları Göründüğünden Daha Kırılgan

25 Ekim 2026 - 16:20
News ID: 1882408
Max Hastings: Körfez Ülkelerinin Orduları Göründüğünden Daha Kırılgan

İngiliz gazeteci, savaş muhabiri, askerî tarihçi ve yazar Sir Max Hugh Macdonald Hastings, Bloomberg’de 25 Ekim 2026’da yayımlanan “The Gulf State Militaries Are Looking Very Hollow” başlıklı yazısında Körfez ülkelerinin askerî kapasitesini ve ordularının durumunu değerlendirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hastings, Bloomberg’de yayımlanan yazısında Körfez ülkelerinin ordularını mercek altına alarak, bu ülkelerin askerî güçlerinin dışarıdan göründüğü kadar sağlam olup olmadığını sorguladı. “Körfez Ülkelerinin Orduları Oldukça İçi Boş Görünüyor” başlığını taşıyan değerlendirme, bölge ülkelerinin askerî kapasitelerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İngiliz gazeteci ve askerî tarihçinin değerlendirmesi, Körfez’de güvenlik dengelerinin ve bölgesel gerilimin öne çıktığı bir dönemde yayımlandı. Hastings’in yazısında hangi askerî unsurları ve ülkeleri ele aldığına ilişkin ayrıntılar, paylaşılan bilginin kapsamı dışında kalıyor.

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