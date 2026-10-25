Max Hastings: Körfez Ülkelerinin Orduları Göründüğünden Daha Kırılgan

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hastings, Bloomberg’de yayımlanan yazısında Körfez ülkelerinin ordularını mercek altına alarak, bu ülkelerin askerî güçlerinin dışarıdan göründüğü kadar sağlam olup olmadığını sorguladı. “Körfez Ülkelerinin Orduları Oldukça İçi Boş Görünüyor” başlığını taşıyan değerlendirme, bölge ülkelerinin askerî kapasitelerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İngiliz gazeteci ve askerî tarihçinin değerlendirmesi, Körfez’de güvenlik dengelerinin ve bölgesel gerilimin öne çıktığı bir dönemde yayımlandı. Hastings’in yazısında hangi askerî unsurları ve ülkeleri ele aldığına ilişkin ayrıntılar, paylaşılan bilginin kapsamı dışında kalıyor.