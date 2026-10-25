Ayn İnsani Yardım Merkezi: Suudi Saldırılarında 48 Saatte 27 Sivil Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Merkezin açıklamasına göre saldırılar Yemen’in Sana, Hudeyde ve Saada vilayetlerinde gerçekleşti. Son 48 saat içinde düzenlenen saldırılarda 27 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı. Açıklamada, sivillerin hedef alındığı belirtilerek saldırıların yol açtığı can kayıplarına dikkat çekildi.

İnsan Hakları ve Kalkınma İçin Ayn İnsani Yardım Merkezi, saldırıların bilançosunu kamuoyuyla paylaşırken, hayatını kaybeden ve yaralananların sayısına ilişkin verileri de duyurdu. Merkez, açıklamasında olayların kapsamı ve saldırılarda hedef alınan noktalar hakkında daha ayrıntılı bilgi vermedi.