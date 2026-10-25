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Taiz’de İlerleyiş Sürerken Müzakereler de Devam Ediyor: Sanaa Yönetimi Kentin Korunmasını Hedefliyor

25 Ekim 2026 - 16:26
News ID: 1882415
Taiz’de İlerleyiş Sürerken Müzakereler de Devam Ediyor: Sanaa Yönetimi Kentin Korunmasını Hedefliyor

Sanaa yönetimi, Taiz’i savaş ve yıkımdan korumak amacıyla kent sakinleri ve aşiret şeyhleriyle müzakerelerini sürdürürken, güçlerinin kentin batı ve doğusundaki ilerleyişi devam ediyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de Sanaa yönetimi, Taiz’de çatışmaların kente ve sakinlerine verebileceği zararı önlemek amacıyla yerel aktörlerle temaslarını sürdürüyor. Kent sakinleri ve aşiret şeyhleriyle yürütülen görüşmelerde Taiz’in savaş ve yıkımdan korunması hedefleniyor.

Müzakereler devam ederken Sanaa yönetimine bağlı güçlerin kentin batı ve doğu kesimlerindeki ilerleyişini sürdürdüğü bildiriliyor. Sahadaki hareketlilik ile siyasi ve toplumsal temasların eş zamanlı yürütülmesi, Taiz’deki gelişmelerin hem askerî hem de müzakere boyutuyla devam ettiğini gösteriyor.

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