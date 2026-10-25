Taiz’de İlerleyiş Sürerken Müzakereler de Devam Ediyor: Sanaa Yönetimi Kentin Korunmasını Hedefliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de Sanaa yönetimi, Taiz’de çatışmaların kente ve sakinlerine verebileceği zararı önlemek amacıyla yerel aktörlerle temaslarını sürdürüyor. Kent sakinleri ve aşiret şeyhleriyle yürütülen görüşmelerde Taiz’in savaş ve yıkımdan korunması hedefleniyor.

Müzakereler devam ederken Sanaa yönetimine bağlı güçlerin kentin batı ve doğu kesimlerindeki ilerleyişini sürdürdüğü bildiriliyor. Sahadaki hareketlilik ile siyasi ve toplumsal temasların eş zamanlı yürütülmesi, Taiz’deki gelişmelerin hem askerî hem de müzakere boyutuyla devam ettiğini gösteriyor.