Sanaa Yönetiminden Taiz’de Yakıt Ablukasını Kırma Hamlesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sanaa yönetimi, Taiz’de yakıt tedarikini ve dağıtımını yeniden düzenlemeye yönelik bir adım attı. Bu kapsamda, petrol ürünlerinin dağıtımı konusunda şimdiye kadar Islah Partisi ve koalisyona bağlı yönetimin üstlendiği görevin Hail Said Enam Grubu’na verilmesi kararlaştırıldı.

Kararın, kentte yaşanan yakıt sıkıntısını ve abluka koşullarını hafifletmeyi amaçladığı belirtiliyor. Sanaa yönetiminin bu girişimiyle petrol ürünlerinin Taiz’e ulaştırılmasının ve kent içinde dağıtımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Uygulamanın sahadaki tedarik sorunlarını ne ölçüde gidereceğine ilişkin ise henüz ayrıntı paylaşılmadı.